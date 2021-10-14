Güllerin efendisi açtı

Birecik Barajı
nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi
'nin "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği Halfeti
'de, karagüller açmaya başladı. Bünyesinde barındırdığı tarihi ve turistik güzelliklerinin yanı sıra; endemik tür olarak sadece Haltefi
'de yetişen karagül, sonbaharda ekim ayında açmaya başlıyor. Halfeti'nin havasıyla gonca iken siyah olan güller, açtığında da siyah kalma özelliğini koruyor. Bölgede yetiştiriciliği yapılan karagülün satışı da yapılıyor. Ekim ayı ile birlikte açan karagüller, Halfeti'yi ziyarete gelen vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. "Güllerin efendisi" olarak adlandırılan karagülün meraklıları, Halfeti'ye gelerek bu kokulu gülü yerinde inceliyor.
FİLMLERE KONU OLDU
Kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagüller, ekim ve nisan ayında olmak üzere yılda iki kez açıyor. Geçtiğimiz günlerde Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak
'ın yaptığı başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu
tarafından ilçenin karagülü coğrafi işaretli ürün olmuştu. Filmlere, dizilere konu olan karagülün yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretiliyor.