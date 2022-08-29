TUTUKLANAN GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Gülşen İmam Hatip konuşması üzerine şunları söyledi;

"BENİ OMUZLARINIZDA TAŞIYIN" DEYİNCE

Gülşen, emniyette alınan ifadesinde, "Bana yöneltilen suçlamayı ve konuyu anladım. Soruşturma konusunda bana izahat yapıldı. Avukatlarım nezaretinde ifademi vermek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir olarak hatırladığım konserde bu konuşma geçmiştir. Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan "Miraç" isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır.

Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma bu diyalog, konserin hatırlamadığın bir aşamasında muhtemelen bir şarkı arasında miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince, bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir" dedi.