Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Dosya eksiklikler nedeniyle geri gönderildi

Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mertcan Avcı'nın beraat kararları istinaf mahkemesine taşınmıştı. Haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Avcı'nın 13 yıl sonra serbest kalacak olması tepkiyle karşılandı. Açıklanan gerekçeli kararda, Gültekin'in sanığa 'şantaj' yaptığı ifade edilerek cinayetin 'canavarca hisle' işlenmediği vurgulanmıştı.

İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istendi.

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Bu gelişme yargılama sürecinin ne denli sağlıksız olduğunu ortaya koymaktadır. Eksiklikler giderildikten sonra tekrar istinaf mahkemesine ulaştırılacaktır. İstinaf mahkemesinin adaletin tecellisi yönünde bir karar vermesini umut ediyoruz" dedi