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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Gül’ün öldüğü scooter kazasında ilk celse

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Gül’ün öldüğü scooter kazasında ilk celse
İstanbul Şişli'de 12 Temmuz'da scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarparak ölümüne sebebiyet veren Hakan Akçelik'in yargılanmasına başlandı. Taksirle öldürme suçundan tutuklanan Akçelik'in, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Akçelik savunmasına üzgün olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül "Sanıktan şikâyetçiyim" dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Çıkışta açıklama yapan anne Gül "Scooter'lar yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı" dedi.

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Gül’ün öldüğü scooter kazasında ilk celse
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