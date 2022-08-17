Gül’ün öldüğü scooter kazasında ilk celse

İstanbul Şişli'de 12 Temmuz'da scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarparak ölümüne sebebiyet veren Hakan Akçelik'in yargılanmasına başlandı. Taksirle öldürme suçundan tutuklanan Akçelik'in, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Akçelik savunmasına üzgün olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül "Sanıktan şikâyetçiyim" dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Çıkışta açıklama yapan anne Gül "Scooter'lar yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı" dedi.