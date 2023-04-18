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Giriş Tarihi: 18.4.2023 01:22

Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan su kanalına çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Köstere mevkii Zigana köyü yol ayrımına yakın bir noktada meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 61 EJ 502 plakalı otomobilin sürücüsü Ufuk Saraç Zigana köy yol ayrımına yakın noktada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan su kanalına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ufuk Saraç İle birlikte G.S., C.S., N.S. ve A.N.A. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Ufuk Saraç,, G.S. ve C.S. Torul Devlet Hastanesi'nde, N.S. ve A.N.A. ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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