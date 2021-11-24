Gümüşhane’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi istikametinden İkisu-Şiran karayolu üzerinden Trabzon'a gitmekte olan Burak Aktaş (26) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle Övündü köyündeki virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 45 metre yüksekliğindeki uçurumda taklalar atan araç, yamaçtaki ağaçlara takılınca durdu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekipleri, AFAD ve Jandarma sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Burak Aktaş, Recep Aktaş (62) ve Fatma Aktaş (64) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, aracın arka koltuğuna sıkışan Havva Aydın (69) ise AFAD ekiplerinin müdahalesiyle aracın kapısını kesilip halat ve sedye yardımıyla çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.