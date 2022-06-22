Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane'de yaylaya Rus "insansız hava aracı” düştü
Giriş Tarihi: 22.6.2022 15:36 Son Güncelleme: 22.6.2022 16:26

Gümüşhane'de yaylaya Rus "insansız hava aracı” düştü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gümüşhane’de yaylaya Rus insansız hava aracı” düştü

Gümüşhane'nin kırsalına Rusya'ya ait olduğu belirtilen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Köylüler tarafından bulunan ve güvenlik güçlerine haber verilen İHA aracı ekipler tarafından alınarak incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki kırsal alanda bulunan kayalık kısımda köylüler tarafından insansız hava aracı (İHA) bulundu. İHA'yı bulan köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerde silahsız İHA'nın Rus yapımı keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi olduğunu belirlendi.

Yaklaşık 3 metre kanat açıklığı olan ve düşme nedeni henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), ekipler tarafından bulunduğu yerden alınıp kapsamlı incelenmesi için Ankara'ya gönderildi. Kısal alanda bulunan ve Rus yapımı olduğu öğrenilen İHA'nın, Ukrayna veya Suriye bölgelerinden sinyal kopması sonucu yönelerek Gümüşhane kırsalında düştüğü değerlendirildi.

GÜMÜŞHANE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, insansız hava aracının dün yaylada vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirterek ilgili birimlerin incelemesinin ardından Ankara'ya gönderildiğini, kırsalda bulunan İHA'nın ne zaman ve nasıl düştüğünün araştırıldığını ifade etti.

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Gümüşhane'de yaylaya Rus "insansız hava aracı” düştü
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