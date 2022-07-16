Sigara ürünlerine yapılan peş peşe zamların ardından ''Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?'' sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle ÖTV zammının fiyatlara yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Son olarak 4 Temmuz 2022 tarihinde Tİ ve Philip Morris ürünlerine 2 TL civarında zam gelmişti. O tarihten bu yana henüz fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Ancak sigara tiryakileri, yine de güncel sigara fiyatları listesini kontrol etmek istiyor. İşte 16 Temmuz 2022 güncel marka marka sigara fiyatları listesi!
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigaraya en son 4 Temmuz 2022 tarihinde zam geldi. O tarihten bu yana sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.
MARKA MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Kent Slims: 29 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL