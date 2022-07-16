Sigara ürünlerine yapılan peş peşe zamların ardından ''Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?'' sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle ÖTV zammının fiyatlara yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Son olarak 4 Temmuz 2022 tarihinde Tİ ve Philip Morris ürünlerine 2 TL civarında zam gelmişti. O tarihten bu yana henüz fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Ancak sigara tiryakileri, yine de güncel sigara fiyatları listesini kontrol etmek istiyor. İşte 16 Temmuz 2022 güncel marka marka sigara fiyatları listesi!