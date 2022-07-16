Haberler Yaşam Haberleri Güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Temmuz 2022 marka marka sigara fiyatları listesi
Giriş Tarihi: 16.7.2022 08:40

Güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Temmuz 2022 marka marka sigara fiyatları listesi

Sigara ürünlerine yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle güncel sigara fiyatları, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konuların başında geliyor. Son olarak 4 Temmuz'da Tİ ve Philip Morris ürünlerine 2 TL civarında zam gelmişti. Ondan önceki gün ise BTİ markalarda fiyat artışı yaşanmıştı. Bununla birlikte yılbaşından beri 8 TL civarında bir fiyat artışı yaşandı. ÖTV artışının fiyatlara yansıyıp yansımadığı ise merak konusu oldu. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları listesi.

Güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Temmuz 2022 marka marka sigara fiyatları listesi

Sigara ürünlerine yapılan peş peşe zamların ardından ''Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?'' sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle ÖTV zammının fiyatlara yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Son olarak 4 Temmuz 2022 tarihinde Tİ ve Philip Morris ürünlerine 2 TL civarında zam gelmişti. O tarihten bu yana henüz fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Ancak sigara tiryakileri, yine de güncel sigara fiyatları listesini kontrol etmek istiyor. İşte 16 Temmuz 2022 güncel marka marka sigara fiyatları listesi!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya en son 4 Temmuz 2022 tarihinde zam geldi. O tarihten bu yana sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.

ÖTV ZAMMI SİGARAYA YANSIDI MI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. ÖTV zammı sigara fiyatlarına henüz yansımadı.

MARKA MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL

Camel: 28 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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Güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Temmuz 2022 marka marka sigara fiyatları listesi
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