Güneş Yanığına Ne İyi Gelir? Sırttaki Ve Yüzdeki Güneş Yanıkları Nasıl Geçer?

Deniz, kum ve güneş üçlüsü şüphesiz ki herkese keyif veren aktivitelerden birisidir, lakin önlemsiz şekilde güneş altında fazla vakit geçirmek can sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Güneş yanıkları, tam da burada devreye giren can sıkıcı sonuçlardan birisidir. Peki, güneş yanıkları nasıl geçer? Sırttaki ve yüzdeki güneş nasıl geçer? İşte ayrıntılı yanıtlar...

Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?

Yaz aylarında korumasız şekilde, güneş altında uzun süre vakit geçirmenin sonucunda deride güneş ışınlarının sebep olduğu tahriş ve tahribata güneş yanıkları denir. Güneş yanıklarını önlemek ve cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak adına mutlaka güneş korumalı kremler kullanılmalıdır. Özellikle açık tenli bireylerin mağdur olduğu güneş yanıklarına iyi gelen bir takım yöntemler vardır, bunları şöyle sıralayabiliriz;

Basıncı az, soğuk duş almak güneş yanıklarının sebep olduğu acıyı hafifletirken aynı zamanda cildi rahatlatarak iyileşme sürecini hızlandıran bir yöntemdir.

Güneş yanıkları olan bölgeye soğuk suya batırılmış bezlerle kompres yapmak, hem acıyı azaltan hem de yanık bölgenin iyileşmesine fayda sağlayan bir yöntemdir.

Güneş yanığı olan bölgelere asla ama asla kimyasal içeren kozmetik ve bakım ürünleri kullanılmamalıdır.

Güneş yanığı olan bölgeye, uzman doktor reçetesi ile temin edilen yanık merhemlerini düzenli ve doktor önerisi aralıklarla kullanmak güneş yanığını kısa sürede iyileştirecek bir yöntemdir.

Cildi sık aralıklarla doğal ve kimyasal içermeyen nemlendiriciler yardımıyla nemlendirmek güneş yanığına iyi gelen yöntemlerden biridir.

Güneş Yanığına Evde Yapılan Doğal Çözümler Nelerdir?

Güneş yanığı, yetişkin yahut çocuk fark etmeksizin herkeste oldukça ağrılı ve sıkıntılı geçen bir sürece sebep olur. Güneş yanıkları için bazı doğal ve evde hazırlanabilen tarifler mevcuttur. Fakat bu yöntemleri tedbirli olmak adına doktora danışmadan kullanmamak gereklidir. Güneş yanığına iyi gelen evde hazırlanabilen yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

Yoğurt

Güneş yanıklarına iyi gelen en bilindik doğal çözümlerden birisi yoğurttur. Yoğurtun serin yapısı cildi soğutarak rahatlatırken aynı zamanda nemlendirerek güneş yanıklarına oldukça iyi gelmektedir. Güneş yanığının olduğu bölgeye sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç kez hafifçe yoğurt sürmek yanığı iyileştirecektir.

Salatalık

Evde güneş yanıkları için kullanılabilecek doğal ürünlerden birisi de salatalıktır. Salatalığın içinde bulunan su ve cilt yenileyici özelliği bulunan antioksidanlar cildin kendini onarmasına oldukça fayda sağlayacaktır. Dolapta soğutulmuş salatalık dilimlerini yanık olan bölgelere koyup 10 dakika kadar tutmak, yanıkların iyileşme sürecini hızlandıran bir yöntemdir.

Çay

Yine evde uygulanabilecek güneş yanıkları için oldukça faydalı olan yöntemlerden birisi de çay banyosudur. Ilık suyla dolu küvete 2 su bardağı kadar demlenmiş çay ekleyip, o su da yarım saat kadar beklemek güneş yanığı acısını azaltacaktır.

Aloe Vera

Bin derde deva bitkilerden birisi olan Aloe Vera da güneş yanıklarını hızla tedavi eden, aynı zamanda yanıkların sebep olduğu acıları azaltan harika bir doğal alternatif. Aloe Vera yaprağını dikine kestikten sonra çıkan jelimsi sıvıyı yanık bölgelere sürmek güneş yanıklarına oldukça faydalı olacaktır.

Lavanta Yağı

Lavanta yağının içinde bulunan doğal özler, cildin kendisini hızla onarmasına ve acıları azaltmaya oldukça yarar sağlıyor. Yanık bölgelere lavanta yağını nazikçe sürmek yanık acısını hafifletmek için oldukça faydalıdır.

Not: Halk arasında güneş yanıklarına iyi geldiği bilinen diş macunu esasında yanıklara iyi gelmez. Bunun sebebi, diş macunun içinde pek çok çeşit kimyasal bulunmasıdır. İçindeki flor sayesinde anlık serinlik ve ferahlama hissettirdiği için sıklıkla başvurulsa da güneş yanıklarına diş macunu sürmeyi tavsiye etmiyoruz.

Yüzdeki Ve Sırttaki Güneş Yanıkları Nasıl Geçer?

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaktan bunalan kişilerin gerçekleştirdiği deniz tatilleri esnasında, herkesin başına sıklıkla gelen durumlardan birisi de ne yazık ki güneş yanıklarıdır. Özellikle güneşin dik açıda olduğu saatlerde, güneş altında korumasız ve uzun süre vakit geçirmek yüzde, sırtta ve omuzlarda ciddi güneş yanıklarına sebep olabilmektedir. Oldukça can sıkıcı ve ağrılı bir durum olan yüzde ve sırtta meydana gelen güneş yanıklarının bir an evvel iyileşmesi için birkaç tüyoyu sizler için derledik.

Güneş yanığına yüzde oluştuğu vakit, ekstra dikkat edilmesi gereklidir çünkü yüz oldukça hassas yapıda ve ince deriden oluşur. Yüzde güneş yanıkları var ise derhal güneşte durmayı kesmek, zorunlu durumlarda çıkılacaksa şapka kullanmak ve yüzü yıkarken son derece hassas davranmak gereklidir. Yanıklar için krem kullanılacaksa şayet, mutlaka uzman dermatoloji hekimlerinin reçete ettiği merhemler kullanılmalıdır.

Sırtta oluşan güneş yanıklarının iyileşmesi için ise, yanık olan bölgeye yanık merhemleri ya da aloe vera, yoğurt, salatalık suyu sürülüp gün içinde sıklıkla nemlendirilmesi gereklidir. Uyurken mümkün olduğunca yüzükoyun yatmak yaraların iyileşmesini hızlandırırken yanık bölgesinde oluşan acıyı en aza indirecektir.

Tüm bu bilgilerin ışığında, mutlaka eyleme geçirilmesi gereken şey güneşe çıkmadan evvel koruyucu faktörlü güneş kremli kullanmaktır. Bronzlaşmak ve güneşlenmek keyif vericidir, lakin sağlıklı bir bünyede. Keyifli tatiller…