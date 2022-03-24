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Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:22 Son Güncelleme: 24.3.2022 10:39

Güneşten kendi elektriklerini ürettiler fatura ödemiyorlar

DURHASAN ŞAHİN
Güneşten kendi elektriklerini ürettiler fatura ödemiyorlar

Türkiye enerji alanında dışa bağımlığı azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Mersin Erdemli Belediyesi’de bu alanda yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Tamamlanan Güneş Enerji Santrali üretime başladı. Belediye yıllık harcadığı enerjinin tamamını santralden karşılayarak fatura ödemiyor.

Tarım arazisi olmayan yer değerlendirildi, Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. Mersin Erdemli 'de GES ile enerji maliyetleri sıfırlanıyor, ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlanıyor.

Üreten, ürettiğine artı değer katmak için, üretim ekonomisi politikaları kapsamında çalışmalar yürüten, Mersin'in üreten Belediyesi Erdemli Belediyesi, Kırsal kesimde bulunan Kösbucağı Mahallesi'ne Güneş Enerji Santrali(GES) kurdu.

Doğa bilinci ile hareket eden ekipler, 19 bin metre kare taşlık alana kurulan ve 1 milyon 500 bin KWh enerji üretecek olan GES projesini faaliyete geçirdi.

GES projesi ile yaklaşık 2 milyon 300 bin TL kazanç elde edecek olan belediye, hem kendi kullandığı enerjiyi üretmiş oldu hem de her ay 60 bin TL kar edecek seviyeye geldi.

"ENERJİSİNİ ÜRETEN BELEDİYE"

Üretim ekonomisi çalışmaları kapsamında projeler yürüttüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, GES projesi ile belediyenin enerji giderlerini sıfırlayacaklarını ifade etti. Başkan Tollu, "Biz Erdemli Belediyesi olarak hem kamunun kazançlı çıkması adına, hem de Erdemli Belediyemizin elektrik giderlerini minimize etmek hatta, sıfırlamak adına 19 bin metrekare üzerinde GES sistemini kurduk. Şu anda kurduğumuz sistem bize tabi daha önce yapıldığı için bunun 6 milyon civarından bir maliyeti vardı. Şu anda Erdemli Belediyesi'nin kullandığı tüm enerjileri karşıladığı gibi bize de aylık 50-60 bin lira bir kazanç sağlayacak. Artan elektrik maliyetini de düşündüğümüzde, güneşten elde edilen enerjinin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Erdemli Belediyesi zaten kendi kaynak üreten, kendi kaynaklarını kendisi üreten ve her türlü mal ve hizmet satın alımında, dışa bağımlı bir sistem uygulamamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

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Güneşten kendi elektriklerini ürettiler fatura ödemiyorlar
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