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Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:05 Son Güncelleme: 27.9.2022 12:49

Güneydoğu’nun Starlink imtihanı…

İran’daki internet kapsamının genişletilmesi amacıyla Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uyduları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok kentte görüntülendi. Diyarbakır, Mardin, Van, Elazığ, Siirt, Hakkari ve Şırnak semalarında görülen uydular, vatandaşlar arasında heyecan yarattı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Güneydoğu’nun Starlink imtihanı…

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok kenttin semalarında görüntülendi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Mardin'de de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Mardin semalarını aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular Diyarbakır, Mardin, Van, Elazığ, Siirt, Hakkari, Şırnak ve Malatya, başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde görüntülendi. Uyduların izlediği yörünge dikkate alındığında şirketin, Amerika Birleşik Devleti'nin İranlılara sunulan internet hizmetinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlinki bu ülkede devreye alma çalışmalarının bir parçası olabileceği öngörülüyor. SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Suriye sınırındaki Nusaybin ve Siirt'in Tillo ilçeleri semalarında da görüldü. Işık hüzmesinin kaynağını bilmeyenler tedirginlik yaşarken, birçok kişi uyduların geçişini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Güneydoğu’nun Starlink imtihanı…
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