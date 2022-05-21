Güngören’de İBB protestosu

İBB yönetimi, Tozkoparan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kapattı. Merkezin kreş yapılmak istendiğini belirten bölge halkı, İBB'yi protesto etti. Güngören'de toplanan grup adına basın açıklaması yapan Muhammed Haluk Çavuşoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığında mahallelere kreş yapacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, buranın da kreşe çevrileceği duyumunu aldıklarını söyledi. Çavuşoğlu, semtte yaşayan çok sayıda yaşlının burada tedavi gördüğünü anlatarak, "Gelip sorduğumuzda görevliler böyle bir şey olmadığını söylediler ancak gündüz sedyelerin toplandığını, akşam da tüm eşyaların alındığını gördük. 20 yıldır hizmet veren ve mahalle halkına fayda sağlayan merkezi kreşe çevirmenin amacı nedir? Kreş güzel bir uygulama ama ileride İSKİ'ye bağlı merkezde bunu yapabilirlerdi. Çocukları düşünürken buradaki yaşlı kesimi unutmuş oluyorlar" diye konuştu. Çavuşoğlu, İmamoğlu'na çağrıda bulunarak karardan geri dönülmesini istediklerini kaydetti.