Günlük D Vitamini İhtiyacı Ne Kadar? Çocuklarda, Kadınlarda ve Erkeklerde 1 Günlük D Vitamini İhtiyacı Kaç Mg?

D vitamini anne karnında bile vücudun ihtiyaç duyduğu ilk ve önemli vitaminlerden biridir. Sağlıklı bir vücut için doğru oranda vitamin almak gerektiği için bireyler günlük D vitamini ihtiyacı ne kadar bilmeli bunun yanı D vitamini gereksiniminin kişilerde değişkenlik göstereceğini de akıllarında tutmalıdır. Bu noktada çocuklarda, kadınlarda ve erkeklerde 1 günlük D vitamini ihtiyacı kaç mg sorunun yanıtlarına değinmekte fayda vardır.

Günlük D Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?

D vitamini kas ve iskelet sistemini doğrudan etkileyen vitaminlerin başında gelmektedir. Ayrıca saç, cilt sağlığı gibi konularda da adı sıklıkla geçen D vitamini günlük ihtiyaç dozajında alınmazsa belli bir süre sonra vücutta D vitamini eksikliği ve buna bağlı bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir bireyin günlük ortalama olarak D vitamini ihtiyacı yaklaşık 400-800 IU değerindedir. Belirlenen bu ihtiyaç sağlıklı ve yetişkin bir birey için geçerlidir.

Çocuklarda 1 Günlük D Vitamini İhtiyacı Ne Kadar, Kaç Mg?

Kandaki ideal D vitamini seviyesi kişilerde özellikle yaş grubuna göre değişkenlik göstermektedir. Bu durum günlük vitamin ihtiyacı için de geçerlidir. 18 yaşını doldurmamış bireylerde günlük D vitamini ihtiyacı ortalama 500-600 IU (15 mcg), bebeklerde 1 yaşına kadar günlük D vitamini ihtiyacı ise 400 IU (10 mcg) şeklindedir.

Kadınlarda Ve Erkeklerde 1 Günlük D vitamini İhtiyacı Ne Kadar, Kaç Mg?

Günlük D vitamini ihtiyacı ya da kanda olması gereken D vitamini seviyesi kişilerin cinsiyetine göre farklılık göstermemektedir. Yetişkin, sağlıklı ve yüksek oranda D vitamini eksikliği bulunmayan bir kişi kadın erkek fark etmeksizin günlük en az 400 en çok 800 IU (10-20 mcg) oranında D vitamini almaları uzman hekimler tarafından önerilmektedir.