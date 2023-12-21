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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Güpegündüz sokak ortasında çatıştılar

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Güpegündüz sokak ortasında çatıştılar
Konya'da karıştığı bir olay nedeniyle tutuklanan arkadaşlarının durumunu görüşmek için gittikleri adreste tartışma yaşanması üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup arkadaş karıştıkları kapkaç olayı nedeniyle tutuklanan arkadaşlarının durumunu görüşmek üzere karşı tarafın yakınlarıyla görüşmek istedi. İddiaya göre karşı taraf şikâyetten vazgeçmek için önce 300 bin lira istedi, ardından da bundan vazgeçtiklerini söyleyince tartışma başladı. Tartışma üzerine taraflar silahlarını çekti. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, çevredeki bazı işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca ile 1 adet uzun namlulu silahın ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden Volkan D., Mehmet T. ve Enes K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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Güpegündüz sokak ortasında çatıştılar
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