Gurbetçi aile kiracı şoku! karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler





'ZARARIMIZ VAR'



Hem Fransa'da hem Türkiye'de komşusu olan akrabasının eve geldiği zaman olayın ortaya çıktığını anlatan İzzet Ög, "Hem komşum hem de akrabam olan Ahmet Konuk Fransa'dan buraya gelince durum ortaya çıktı. Bize de telefon açtılar ve hemen Antalya'ya geldik. Maddi zararımız var, şoktayız. Burada kaldıkları için temizlik yapıyoruz. Böyle bir şey olacağına inanmazdık ama yaşadık" diye konuştu.