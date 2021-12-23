Gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!





"CAHİT BANA 'KEŞKE GEBERSEYDİN' DEDİ"

Olayla ilgili görülen duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, Cahit Tatlı'nın ailesi ve tutuklu sanıklar katıldı. Olayları anlatan yabancı uyruklu Fıras S., "Biz Ceren'le aynı spor salonunda çalışıyorduk, kendisiyle oradan tanıştık. Ben Ceren'in çalıştığı iş yerinde eğitmenlik yapıyordum. Ceren'in erkek arkadaşı vardı onlar ayrıldıktan sonra biz sevgili olduk. Ben Ceren'e evlenme teklifi ettim kendisi kabul etmeyince intihara kalkıştım. İntihara kalkıştıktan sonra Ceren evlilik teklifimi kabul etti. Ben hastanedeyken Cahit geldi ve bana 'keşke geberseydin' dedi. Bizim Ceren'le kaldığımız eve arkadaş olarak gelip giderdi. Ben Ceren'in Cahit'e yaşam koçluğu yaptığını bilmiyordum. Cahit bir keresinde bana 'Neden Ceren'den ayrılmıyorsun, buradan gideceksin. Gitmezsen seni öldürürüm' dedi. Ben de başıma bir şey gelirse senden bileceğim, dedim. Bu konuşmadan sonra eski patronum Ömer, yanında bulunan Yasin ve Emre isimli şahıslar bana saldırdı. Sebebi ise 50 TL borcum olmasıymış. Ancak benim kendilerine borcum yoktu." dedi.