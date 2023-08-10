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Giriş Tarihi: 11.8.2023

Gurbetçiye yasak aşk pususu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Gurbetçiye yasak aşk pususu
Almanya'dan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gelen gurbetçi ailenin otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda Murat Yalçın (42) öldü. Saldırıyı, kendisi de otomobilde hafif yaralanan Yalçın'ın eşi Aysel Yalçın'ın yasak aşk yasadığı kişiyle planladığı ortaya çıktı. Olay, dün Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Aysel Yalçın'ın kullandığı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda sürücü yanında oturan Murat Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Yol üzerinde çok sayıda kamera kaydını inceleyen ekipler otomobille olay yerinden kaçan saldırganın Mehmet Mencik olduğunu belirledi. Yakalanan Mencik'in tanınmamak için saldırı sonrası traş olup kılık değiştirdiği anlaşıldı.



CİNAYETİN PLANLAYICISI EŞİ ÇIKTI
Zanlı ifadesinde Aysel Yalçın ile ilişkisinin olduğunu beyan ederek Aysel Yalçın'ın kendisine Almanya'dayken para gönderdiğini söylediği öğrenildi. Tedavisi sonrasında gözaltına alınan Aysel Yalçın'ın da eşini öldürmek için plan yaptıklarını kabul ettiği belirtildi.

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Gurbetçiye yasak aşk pususu
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