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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Gürültü tartışması kanlı bitti 4 komşusunu bıçakladı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Gürültü tartışması kanlı bitti 4 komşusunu bıçakladı
Ankara Keçiören'de gece saatlerinde aynı apartmanda oturan 2 aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada öfkeli adam, 4 komşusunu bıçaklayarak yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken komşu aileler arasında daha önce de zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

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Gürültü tartışması kanlı bitti 4 komşusunu bıçakladı
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