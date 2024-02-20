Gürültü yapıyor diye komşusunu katletti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.Olay, Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (65) ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, evinden aldığı tüfekle komşusunun evine giderek Bahattin Demir'e yatağa bağımlı babasının gözleri önünde ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bahattin Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli A.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir zincir markette şoför olarak çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.