Gürültüye kızdı balyozla saldırdı

İstanbul Fatih'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişinin, balyoz ve matkapla rehin aldığı 4 kişilik aile, itfaiye ve Özel Harekât ekipleri tarafından kurtarıldı. Balyozlu rehineci gözaltına alındı.Gece saatlerinde 5 katlı binanın 4. katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, ses yaptıkları iddiasıyla üst komşularının kapısına dayandı. Saldırgan balyoz ve matkapla kapıyı açmaya çalışırken, içerideki aile panik içinde polise haber verdi. Kapıyı balyoz ve matkapla açamayan saldırgan başarılı olamayınca bu kez kapıyı ateşe verdi.Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, balyozlu saldırgana müdahale etmekte güçlük çekince olay yerine polis özel harekât ekipleri sevk edildi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken dairede bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerince evin camından merdiven aracıyla tahliye edildi.Polis özel harekât tarafından etkisiz hale getirilerek sedyeyle binadan dışarı çıkarılan saldırgan ise hastaneye kaldırıldı. Alt komşularının saldırısına uğrayan 4 kişi, saldırgandan şikâyetçi olmak ve ifade vermek için polis merkezine götürüldü.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin daha önce de aynı daireye matkapla saldırdığı iddia edildi.Hastaneye kaldırılan saldırganın hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenilirken ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.