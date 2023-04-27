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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Gurur gemisini 105 bin kişi ziyaret etti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gurur gemisini 105 bin kişi ziyaret etti
Yerli ve milli, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ilgi 9'uncu günde de devam etti. Sarayburnu'na 17 Nisan'da demirlediği günden bu yana 105 bin 604 kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu gemisine sağanak yağmura rağmen yoğun ilgi vardı. Vatandaşlar geziden duydukları memnuniyeti anlattı. Almanya'dan gelen Abdulhalit Dinç, "Bayram günü son dediklerinde üzülmüştüm. Cumhurbaşkanımızın ziyareti uzatmasıyla TCG Anadolu gemimizi görme mutluluğu yaşadım" dedi. Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu çalışmalardan dolayı Almanya'da yaşayan gurbetçiler ve Türk milletinin evladı olarak gurur duyduklarını belirterek, "Almanya'nın otomobil imalat şehri olan Ingalstadt'te çalışıyorum. Gurbetçi olarak hep ülkemizin gelişmesini ve güçlenmesini, Avrupa gibi teknolojik alanda başarı göstermesini isterdim. Cumhurbaşkanımız, yerli otomobil, uçak, İHA, SİHA, helikopter, tank, gemi ve birçok alandaki yerli üretimle bizi gururlandırdı. Bir gurbetçi olarak yabancıların karşısında artık gururla bizim de dünya ülkelerinin sahip olduğu yerli üretim savunma sanayiimiz, teknolojik ürünlerimiz var diyebiliyoruz" diye konuştu.



'GURUR DUYUYORUZ'
Yağmura rağmen TCG Anadolu gemisini görmeye gelen emekli Fazlı Gözüş ise, bu yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını kaydederek, Mimar Sinan'ın ustalık eserlerini yaptığı gibi son 5 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ustalık eserlerini gerçekleştireceğini söyledi. TCG Anadolu'yu yağmura aldırmadan Bilecik'ten gelerek gezen Rasim Uysal da, "Ülkemizin gururu olan bu savaş gemisini görmek için Bilecik'ten kalkıp geldim. Bu gemi bizim gururumuzdur. Ben de Türkiye vatandaşı olduğum için kilometrelerce uzaklıkta da olsa gelip yerinde görmek ve gururlanmak istedim. Bu bizim ve ülkemiz için gurur kaynağıdır" sözleriyle duygularını dile getirdi. Hasan Metin adlı vatandaş ise, "Bu gemi bizim dünyaya karşı gururumuz ve kendimizi güçlü hissetmemizi sağlayan önemli bir gelişmedir. Gurur duyuyoruz" dedi.

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Gurur gemisini 105 bin kişi ziyaret etti
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