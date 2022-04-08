Gurur pozuyla dünyanın kahramanı oldu

Emekli orman şefi Hikmet Kaya'nın Sinop Boyabat'a bağlı Akyörük köyünde 41 yıl önce ağaçlandırdığı çorak arazi, yaban hayvanlarının yaşadığı yemyeşil bir ormana dönüştü. SABAH'ın 30 Ocak'ta '800 bin kızılçamla gurur pozu', 'Bu ormanın Hikmet'i var' başlıklarıyla öyküsünü haberleştirdiği Kaya'nın ormana dönüşen alanın önünde 41 yıl önceki halinin fotoğrafını tutarak verdiği gurur pozu dünyada da ses getirdi. Başta Greenpeace olmak üzere çevreci sivil toplum örgütleri ve ünlü sosyal medya fenomenleri, Hikmet şefin fotoğrafını sıcak mesajlarla paylaştı.Dünya medyasında Hikmet şefi öven haberler yapıldı. Greenpeace resmi sosyal medya hesabında "Ne inanılmaz insan" mesajıyla paylaşırken sosyal medya kullanıcılarından ABD'li Asliyah Cavan, "Bu kahraman bir madalyayı hak ediyor", Hindistanlı Dr. Mohammad Salahuddin, "Hikmet'e şapka çıkarın", İsveçli Paul T. Levin, "Bu kahramanların olduğunu bilmek çok rahatlatıcı" şeklinde mesajlar yayımladı. Hikmet Kaya, SABAH'a duygularını anlattı: "Mutluluk duydum. Bu orman sadece Sinop için değil tüm dünya için oksijen kaynağı."