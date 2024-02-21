Güven timlerinden uyuşturucu baskını

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan bir adresi belirledi. Savcılıktan alınan izin doğrultusunda adrese 19 Şubat günü operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada, 1 kilo 508 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskın esnasında bir anda polisi karşısında görünce ellerini havaya kaldıran şüpheli büyük şaşkınlık yaşadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.