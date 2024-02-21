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Giriş Tarihi: 21.2.2024 11:20 Son Güncelleme: 21.2.2024 11:35

Güven timlerinden uyuşturucu baskını

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Konak ilçesinde zehir tacirinin evine baskın düzenledi. Adreste yapılan baskında 1 kilo 508 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Güven timlerinden uyuşturucu baskını

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan bir adresi belirledi. Savcılıktan alınan izin doğrultusunda adrese 19 Şubat günü operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada, 1 kilo 508 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskın esnasında bir anda polisi karşısında görünce ellerini havaya kaldıran şüpheli büyük şaşkınlık yaşadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Güven timlerinden uyuşturucu baskını
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