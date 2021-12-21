Güvenli online eğitimde çığır açtı

2016'da Türkiye'ye dönerek enerji sistemleri tasarımı ve güç sistemleri analizi konusunda çalışmak üzere Lean Power Solutions firmasını kuran Önal, LeanPower markası ile 5 sene gibi kısa denilebilecek bir sürede global pazarın bilinen bir danışmanlık firması haline geldi. 2018'de ise veri transferi alanında duyulan ihtiyaç nedeniyle, bilişim alanında hizmet vermek üzere kurulan LPS Bilişim, blokzincir (blokchain) tabanlı veri yönetimi, transferi ve depolama hizmeti sunan 'LpsChain' ürününü geliştirmeye başladı. Bugün LpsChain dünyanın ilk "Blokzincir (Blockchain) Teknolojisine Sahip Veri Yönetimi, Transferi ve Depolama Sistemi" konumunda. Blockchain teknolojisi her ne kadar kripto paralarla adını duyursa da siber güvenlik alanında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. 2019 yılında her 14 saniyede yeni bir şirket fidye yazılım saldırısına maruz kalırken bu yıl bu sürenin 11 saniyeye düşmesi bekleniyor. LpsChain teknolojisi veri transferi ve depolamasında hız ve güvenlik sağlıyor.

GÜVENLİ ONLİNE EĞİTİM

Pandemi döneminde hayatımıza giren online eğitimin güvenliğine de yoğunlaşan Önal blokzincir teknolojisini bu alana taşıdı. Geliştirdiği yazılımla öğrencilerin okul notları, diplomaları, projeleri gibi tüm çalışmaları güvenli bir şekilde siber ortamda saklanabiliyor. LpsChain çözümü, bugün itibarıyla telekomünikasyon, eğitim ve gümrükleme başta olmak üzere farklı birçok sektörden önde gelen şirketlerin gereksinimlerine yanıt verir durumda. Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak ürünün projelendirmesi üzerinde çalışılıyor. Bir kısmı faaliyete geçti ve kullanılmaya başlandı, bir kısmının ise geliştirme aşaması devam ediyor, önümüzdeki ay itibarıyla kullanıma başlanacak hale gelecek.

6 ÜLKEYE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

SABAH'a konuşan Önal yurtdışıyla çalıştıklarını ifade ederek ''Şu an Şili, Peru, Kanada, Almanya, Avustralya ve İspanya da dahil olmak üzere toplam 2 bin bireysel, 15 büyük kurumsal müşterimize hizmet veriyoruz. Ülkemizde biri tedarik zinciri diğeri ise eğitim sektörü ile ilgili olarak Türkiye'nin önemli 2 kurumuyla LpsChain ürün projeleri üzerinde çalışılıyor. Eğitim alanında, sistemle birlikte öğrencilerin verilerinin depolanması, öğrenciler ve öğretmenler arası veri aktarımı, öğretmenlerin öğrencilerle ödev paylaşımı ve bu ödevlerin takibi, öğrencilerin yüklediği dokümanların doğruluğunun onaylanması ve öğrencilerin sertifikalarının blokzincir teknolojisiyle güven altında tutulması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin sistemde oluşturdukları portfolyolarının okuldan ayrıldıklarında okullar arası güvenli bir şekilde transferinin gerçekleşmesi de amaçlanıyor'' diye konuştu.

İNGİLTERE DE DESTEK VERDİ

Geçtiğimiz yıl başlayan uluslararası pazara açılma çalışmaları sonucunda şirket, Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Global Enterpreneurship Program"ına kabul edildi. Program kapsamında Birleşik Krallık'a yatırım yapmak isteyen ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan yenilikçi teknoloji firmaları destekleniyor. Bu program sayesinde şirket, İngiltere'den başlayarak büyük pazarlara Türkiye'de geliştirilen bu teknolojiyi sunmayı hedefliyor.