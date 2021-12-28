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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Güvercin Oteli’nin 10 bin misafiri var

Güvercin Oteli’nin 10 bin misafiri var

Kış aylarında sık hastalanan cins güvercinlerin sıcak yerde barınması için kurulan otele ilgi büyük. Diyarbakır Bağlar’daki işletmenin yöneticileri: Yer boşalmasını bekleyen en az 100 kuş sahibi var

Diyarbakır'da kışın sık hastalanan cins güvercinlerin ısınma ihtiyacından ortaya çıkmış çok özel bir mekân var. Bağlar ilçesinde 2014'te kurulan 'Güvercin Oteli' 10 bin kanatlı misafirine ısınma ve bakım hizmeti veriyor. "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi farklı ırklardan rengârenk güvercinlerin konakladığı otelde özellikle kış aylarında yer bulmak imkânsız hale geldi. Toplam 100 odadan oluşan ve 24 saat kamera sistemi ve bekçiyle korunan otelin yöneticisi Mehmet Batmaz, "Oteli açmadan önce bu kadar talep olacağını düşünmedik. Güvercini olanlar yer bulamadığı için bize başvuruyor. Biz de isterse daire isterse de oda veriyoruz. Odanın tüm düzenlemesini isteğe göre yapıyoruz" dedi. Oteldeki 100 odanın tamamının dolduğunu dile getiren Batmaz, "Şu an en az 100 kişi de sırada var. Güvercinlerin kış bakımı çok farklı. Vitamin, yem ve soba gibi hizmetleri en üst düzeyde yapıyoruz" diye konuştu. Otele güvercinini bırakan 73 yaşındaki İhsan Kelekçi de "Apartmanda güvercin beslememe müsaade etmedikleri için Güvercin Oteli'nde yer tuttum. Güvercinlerim burada olduğu için gözüm arkada kalmıyor" dedi. AA

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Güvercin Oteli’nin 10 bin misafiri var
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