Güzel Sanatlar Fakültesinin akademik yılı törenle açıldı

Mimar Sinan Üniversitesi Akademik Yıl açılışı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dolmabahçe Yerleşkesinde düzenlendi. Akademik Yıl açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Doğan Hızlan, Prof.Dr. İlber Ortaylı ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı katıldı.





Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sanat, mimarlık ve tasarım alanlarında İstanbul'umuzun ve ülkemizin en köklü eğitim kurumu. Üniversitemizin yeni akademik yılı hayırlı olsun" dedi..



Akademik Yıl açılışı ilk dersini Profesör Zeliha Berksoy, "İnsanlığı iyileştiren göç, sanat" konulu dersiyle başlattı. MSGSÜ Akademik Orkestrası ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı Senfoni orkestrası Şef Erdem Çöloğlu yönetiminde konser düzenlendi.