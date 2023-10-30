Güzelliğin sırrı uyku pozisyonunda

Uzmanlar, diri bir cilde sahip olmak için düzenli cilt bakımı, bol su içmek ve güneşten korunmak gibi tavsiyelerde bulunur. Ancak bunlar yeterli değil. Daha canlı bir cilt için uyku ve uyuma şekli de çok önemli. Tiktok'ta viral olan bir videoda ABD'li güzellik fenomeni Marianne, uyurken başın pozisyonunun yüzdeki kırışıklıklar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Marianne, düzensiz dudak şeklinin yan yatmaktan kaynaklandığını iddia etti. 15 milyon kez görüntülenen video, tartışma yarattı. Daily Mail'de yer alan haberde klinik yüz uzmanı Kate Kerr de bu iddiayı doğruladı. Kerr, uyku şeklinin kırışıklıklara yol açabileceğini, yüzü ve dekolteyi etkileyebileceğini hatta dudak şeklinizi değiştirebileceğini dile getirdi. Kerr, "Yan yatmak göğüslerinizin düşmesine neden olabilir ve bu da dekoltede gözle görülür dikey çizgiler oluşmasına neden olabilir" diyor.