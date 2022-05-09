Güzellik merkezinin lazer uygulaması, Bayramı zehir etti

Kocaeli İzmit ilçesinde oturan 32 yaşındaki Tuba Yıldız, kollarındaki tüyleri lazer epilasyon ile aldırmak amacıyla seans başı 800 TL'den bir güzellik merkezi ile anlaştı. Oldukça basit görünen uygulamanın ilki bayramın hemen öncesinde yapıldı. Ancak Yıldız, bayramın 2. günü acılar içinde kıvranmaya başladı. Çaresiz kalınca soluğu acil serviste aldı. Nöbetçi doktor yaptığı kontrollerde, genç kadının koluna birinci derece yanık teşhisi koydu. Kendisine bir takım yanık merhemleri verilen Yıldız, şimdi ise sadece bu olay nedeniyle kolunda kalıcı bir izin kalmamasını diliyor.

BİRİNCİ DERECEDEN YANIK

Başına gelen olayları anlatan genç kadın Tuba Yıldız, "Bir güzellik merkezi ile kollarımda bulunan tüyleri lazer epilasyon ile aldırmak amacıyla anlaştım. İlk seans bayramdan hemen önce yapıldı. Ancak bir süre sonra acımaya başladı. Artık dayanılır gibi olmayınca, bayram tatili nedeniyle güzellik merkezi kapalı olduğundan, hemen hastaneye gittim. Acil serviste doktor yapmış olduğu kontrollerde, kolumda birinci derece yanık olduğunu belirleyerek yanık kremleri verdi. Başıma gelen olay nedeniyle, bayram sonrası güzellik merkezini aradım. Durumu anlatarak kolumun fotoğraflarını gönderdim. Ayrıca paramın geri verilmesini ve bundan sonraki seanslara gelmeyeceğimi ifade ederek, üyelik iptalini istedim. Ancak, güzellik merkezinin yetkilileri, bu yaşanılan olayın kendi ihmal veya hataları olduğunu kabul etmeyerek, cildimin kuruluğu nedeniyle kolumun tahriş olduğunu, bir iki haftaya geçeceğini söyleyerek, yapmış olduğum 800 TL seans ücreti ve 500 TL olan losyon ile lazer başı ücretini veremeyeceklerini söylediler. Ayrıca üyeliğimi sonlandırmadılar" dedi.

BİR BAŞKASI YAŞASIN İSTEMEM

Konu ile ilgili olarak hukuki yollara başvuracaklarını söyleyen Yıldız, "Şu an tek düşündüğüm, İnşallah kolumdaki bu izler kalıcı olmaz. Buradan kadın erkek herkese de sesleniyorum. Mümkünse dermatoloğu olmayan, doktor gözetimi bulunmayan yerlerde bu işlemi yaptırmayın. Mutlaka doktor gözetiminde hastanelerde yaptırın. Benim yaşadıklarımı bir başkası yaşasın istemem" şeklinde konuştu.

MUTLAKA DOKTOR KONTROLLÜ BİR MERKEZ

Konu ile ilgili konuşan Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Keskin, " Bu tür vakalar ile son zamanlarda sıklıkla karşılaşıyoruz. Kadın veya erkek olsun, bazı bölgelerde konforlu ve kalıcı bir uygulama için bu sistemi seçiyor. Aslında yerinde ve uzmanlar tarafından yapıldığında oldukça güzel bir uygulama, ancak gerekli testler ve incelemeler yapılmadan, cilde göre dozaj belirlenmeden yapıldığında, bu tür veya farklı komplikasyonlar ile karşılaşılabiliyor. Bu nedenle, bu uygulamayı yaptıracak herkese mutlaka doktor kontrolü olan merkezlerde yaptırmalarını öneriyoruz. Evet, bu uygulama bir kıl alma işlemi, ama sonuçta sağlık işlemidir. Bu işlemin sonucu ciddi vakalarda olabilir. Bu nedenle dikkatli olalım" dedi.