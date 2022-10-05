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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Güzellik salonlarına milyonluk ‘botoks’ cezası

Ticaret Bakanlığı, ‘botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme’ gibi cerrahi yöntemler uyguladığı belirlenen 9 güzellik salonuna yaklaşık 1.5 milyon lira para cezası kesti

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Güzellik salonlarına milyonluk ‘botoks’ cezası
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden reklam veren güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlem yaptığını da ortaya çıkardı.
Bakanlık, yaptığı incelemeler sonucunda 9 güzellik salonuna idari para cezası keserken işletmelerin yaptığı reklamlara da durdurma kararı verdi. Yapılan incelemelerde Estenoks, Mone Liza, Siaklinik, Clinika, Zaradis, Beyoutiful, Thalen, Gold Life, Nils güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlemler yaptıkları da belirlendi.

'TIBBİ İŞLEM YAPILAMAZ'
Güzellik salonlarında "botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme, buz lazer epilasyon, gençlik aşısı PRP, kalça ve göğüs büyütme, estetik" gibi tıbbi işlemlerde yapıldığını belirleyen bakanlık her bir güzellik salonuna 155 bin 712'şer lira olmak üzere toplamda 1.4 milyon lira idari para cezası kesti.



Bakanlık, "Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Söz konusu tıbbi işlemler doktor kontrolünde ve sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanmalıdır" hükmüne vardı.

PROFESÖRE DE CEZA
Bakanlık ayrıca, "sürpriz sonlu mide fıtığı ameliyatı" gibi reklam içerikli ifadelerle metabolik cerrahi yöntemlere internet üzerinden talep oluşturarak işlemlerini Özel Etiler Hastanesi'nde yapan Prof. Dr. Alper Çelik'in de sağlık mevzuatının izin verdiği bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri sınırını aştığını tespit etti. 'Genel Cerrahi Uzmanı' unvanına sahip olan Çelik'in cerrahi branşına dair konularda "elektronerofizyoloji" alanında aldığı "profesör" unvanını kullanarak tüketicileri yanılttığı belirlendi. Bakanlık Çelik'e 114 bin lira idari para cezası kesti.

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Güzellik salonlarına milyonluk ‘botoks’ cezası
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