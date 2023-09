Gymnastics Plus Kurucusu Mukaddes Ekim: Daha sağlıklı ve mutlu bir  çocukluk için jimnastik

Teknoloji kullanımı çok küçük yaşlara kadar düştü. Günümüz dünyasında özellikle büyük şehirlerde çocukların dışarıda yeterince oyun oynayamaması bilgisayar, televizyon, tablet ve telefonla daha fazla vakit geçirmelerine yol açıyor. Oysa hem fiziksel hem de zihinsel açıdan sağlıklı bir gelişim çocukların hareket etmesi şart. Araştırmalar, telefon, tablet, bilgisayar da televizyon karşısında uzun saatle hareketsiz kalan çocukların bedensel gelişiminin olumsuz etkilendiğini; bununla birlikte sosyal iletişim becerilerinin de gelişmediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle uzmanlar daha sağlıklı ve mutlu bir çocukluk dönemi için mutlaka sporu öneriyor.

SAĞLIK İÇİN HAREKET ŞART

Gymnastics Plus'ın kurucusu Mukaddes Ekim, çocuklar için en uygun spor aktivitesinin jimnastik olduğunu söyledi: "Teknoloji kullanımının çok küçük yaşlara düşmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerde çocukların hareket alanı iyice kısıtlandı. Oysa çocukların hem bedensel hem de zihinsel açıdan daha sağlıklı bireyler olması için hareket etmeleri şart. Sporu bir yaşam biçimi olarak hayatlarına kabul edebilmeleri için çocuklara erken yaşlarda sporu sevdirmek, özendirmek gerek. Biz de profesyonel eğitmen kadromuzla bu amaçla yola çıktık ve ilk günden itibaren aralıksız olarak çalışıyoruz."

İŞTE JİMNASTİĞİN ÇOCUKLARA FAYDALARI

"Jimnastik, var olan tüm spor dalları için bir temel ve önemli bir basamaktır. Biz de bu temeli çocuklarda en erken yaşta sağlam bir şekilde oluşturarak ileriye yönelik her dalda ve alanda profesyonel sporcular yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz" diyen Mukaddes Ekim, jimnastiğin çocuklara faydaları hakkında şunları söyledi: "Çocukların hareket etmeye, kaslarını esnetmeye ihtiyaçları var. Jimnastik vücudun tüm bölgelerini çalıştırır. Duruş bozukluklarını düzeltir. Jimnastik yapan çocuklar aynı zamanda koordinasyon, algılama ve uygulama konularında gelişirler. Vücutları daha güçlü hale gelirken, sosyal anlamda da olumlu etkiler yaşarlar. Özgüvenleri artar. Daha aktif, dışa dönük ve girişken olurlar. Ayrıca sorumluluk sahibi bireyler haline gelirler. Jimnastik; disiplin, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon gerektiren bir spor dalıdır ve biz bu alanlarda uzmanlaşmış bir kulüp olarak sporcularımıza en iyi eğitimi sunmayı hedefliyoruz."

BAŞLAMAK İÇİN GEÇ DEĞİL

Mukaddes Ekim, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de jimnastiğe her yaşta başlayabileceğini dile getirdi: "Yetişkinler de jimnastik yapabilir ve bu alanda gelişim gösterebilir. Bünyemizde yetişkin jimnastik derslerimiz ve sınıflarımız da var. Bu branş global olarak yeni sayılıyor, biz Gymnastics Plus olarak bu konsepti 2 yıldır Türkiye'de yerleştirmeye çalışıyoruz. Sloganımız; Jimnastiğe başlamak için hiçbir zaman geç değil! Bu aktivite, esneklik, denge, güç ve koordinasyonun geliştirilmesine yardımcı olur. Temel jimnastik hareketleri baz alınarak yetişkin öğrencilerimizin esnekliğini artırmaya ve kaslarını güçlendirmeye yardımcı oluyoruz. Jimnastik aynı zamanda yetişkinlerde stres atmaya ve enerji seviyesini yükseltmeye de faydalı olur. Yetişkin jimnastiği herkes için uygun bir seçenek olup, bedensel ve zihinsel sağlığı desteklemek için harika bir yoldur. Ayrıca yetişkin öğrencilerimiz bu derslere katıldıktan sonra çok eğlenceli ve aktif bir spor deneyimi olduğunu ifade ediyorlar. Sınıflarımız, her seviyeden yetişkin sporculara hitap ediyor.