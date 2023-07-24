Haber alınamıyordu! Kayıp Ozan baraj gölünde ölü bulundu

Bolvadin'de oturan Ozan Fişek, dün sabah saatlerinde motosikletiyle evden ayrıldı. Fişek'in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi polisten yardım istedi. İhbarla harekete geçen ekipler, Özburun Barajı çevresinde yaptıkları incelemede, Fişek'in motosikletini terk edilmiş halde buldu.



Aramalarını yoğunlaştıran ekipler, baraj gölü kenarında Fişek'e ait olduğu belirlenen kıyafetler buldu. Ozan Fişek'in göle girme ihtimali üzerine olay yerine dalgıçlar çağrıldı.



Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri, yaptıkları aramada bu sabaha karşı Fişek'in cansız bedenini baraj gölünden çıkardı. Fişek'in cansız bedeni otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.