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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Hac başvuruları bugün başlıyor

Hac başvuruları bugün başlıyor
Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar, işlemlerini bugünden itibaren yapabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak önkayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda önkayıtları almadıklarını belirtti. 2023 hac ibadeti için önkayıtların başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, "Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkân tanındı. Bu imkân sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak'ta müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler" dedi. Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan önkayıt ücreti ödemeleri gerektiğine dikkati çeken Bircan, şu bilgileri verdi: "Ücreti yatırdıktan sonra konaklama tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst kategoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik durumlarına göre tercihte bulunabilecekler. Yanında kiminle gidiyorlarsa onu da yazacaklar ve 2023 yılı için belirlenecek tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı takdirde hac ibadetini yapmaya gidebilecekler."

'2.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR'
2020'de kuradan ismi çıkan ve kesin kayıt elde edenlerin haklarının baki olduğuna işaret eden Bircan, "Onlar malum 65 yaş sınırı ve aşılarının eksik olmasından dolayı gidememişlerdi. Kurulumuzun aldığı karar gereği 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip paralarını içeride bloke eden kardeşlerimiz, 2023'te 65 yaş üzerine izin verildiği takdirde hacca direkt gidecekler" ifadelerini kullandı. Kuradan ismi çıkanların da kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapacakları bilgisini paylaşan Bircan, "Geçen yıllarda önkaydını yaptırmış 2.5 milyona yakın bekleyen var. Bizim kura sistemimizde önceden bekleyenlerin kuradan çıkma ihtimali daha fazla. Onların katsayısı yüksek olduğu için kurada öncelikliler" dedi.

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Hac başvuruları bugün başlıyor
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