Haberler Yaşam Haberleri Hacı Mehmet Akçay kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Dr. Ekrem Karakaya’nın katili olan şahsın kimliği netleşti: Hacı Mehmet Akçay
Giriş Tarihi: 7.7.2022 08:10 Son Güncelleme: 7.7.2022 08:10

Hacı Mehmet Akçay kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Dr. Ekrem Karakaya’nın katili olan şahsın kimliği netleşti: Hacı Mehmet Akçay

Hacı Mehmet Akçay kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Dr. Ekrem Karakaya’nın katili olan şahsın kimliği netleşti: Hacı Mehmet Akçay

Konya Şehir Hastanesi’nde yaşanan kan donduran olayda Doktor Ekrem Karakaya’yı silahla ağır yaralayıp ardından kendi yaşamına da son veren Hacı Mehmet Akçay vatandaşların gündemine geldi. Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Kan donduran olay sonrası vatandaşlar “Ekrem Karakaya’nın katili Hacı Mehmet Akçay kimdir, mesleği ne, kaç yaşında?” soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada tüm Türkiye yaşanan acı olayı konuşuyor. İşte Konya Şehir Hastanesi’nde bir doktorun ve ardından kendisinin hayatına son veren Hacı Mehmet Akçay hakkında detaylar...

Konya Şehir Hastanesi'nde bugün kan donduran bir olay yaşandı. Hastane bünyesinde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay adında bir şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Korkunç olayda detaylar gelmeye devam ederken vatandaşlar "Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay kimdir, mesleği ne, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. İşte Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs ve korkunç olay hakkında gelen ilk detaylar...

(Saldırganın fotoğrafı)

KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE DEHŞET

Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Tıbbi Sekreter olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay, silahını ateşleyerek Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı vurdu.

DOKTOR AĞIR YARALANDI, ZANLI İNTİHAR ETTİ

Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Doktor Ekrem Karakaya ağır yaralandı. Saldırgan Akçay ise silahını ateşleyerek intihara kalkıştı.

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İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan ve doktor yoğun bakımda tedavi altına alınırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Emniyet güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Olayın neden gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı.

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Hacı Mehmet Akçay kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Dr. Ekrem Karakaya’nın katili olan şahsın kimliği netleşti: Hacı Mehmet Akçay
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