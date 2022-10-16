Hacze gelen avukatı ısırmıştı: Cezası artırıldı!

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VERİLEN CEZAYI AL BULDU



Avukat Cüneyt Bülent Şeker'in itirazı üzerine dosya temyize gitti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, avukatı yüzünde iz bırakacak şekilde ısıran Ömer Konuk'un cezasını artırarak, 'Kasten adam yaralamak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Anne Sevim Konuk'a verilen ceza ise 2 yıl 6 aya düşürüldü.



KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK



Karar Yargıtay tarafından onanırsa tutuksuz yargılanan Ömer Konuk'un cezaevine gireceğini söyleyen avukat Cüneyt Bülent Şeker, şunları söyledi:

"4 yıldan beri tahsil edilemeyen bir alacak vardı. Müvekkilimiz borçlarını ödeyemediği için mülküne hacizler gelmişti. Bankalar tarafından çiftliğine haciz yapılmıştı. Çocuğunu evlendiremez durumdaydı. Biz de 3 defa hacze gittik. Daha önce de bir saldırıya uğramıştık. Bu sefer gittiğimizde kısmen tahsil edebildik çünkü, saldırı sebebiyle yarım kesildi iş. Daha önce yerel mahkeme 2 yıllık bir ceza vermişti. Ama istinaf mahkemesi bunu 4 yıl 2 aya çıkarttı. Bizce yeterli değil ama yine de adaletin sağlanması, adalete yaklaşılması açısından önemli bir ilerleme olarak bunu görüyorum. Bunun büyük önemi var. Bu cezanın yatarı var çünkü. Bunun kamu güvenliği bakımından büyük önemi var. Çünkü insanların birbirine borç vermesi, vade vermesi ancak buna bağlı. Bu konuda Bursa Barosu'nun da büyük çabası oldu. Bence adaletin sağlanması açısından önemli bir ilerleme. Kamu çalışanlarına yapılan saldırı konusunda örnek teşkil edecek bir karar. Umarım bundan sonra benzer saldırılara bu karar mani olur diye düşünüyorum. Yargıtay'dan onaylanırsa beklediğimiz şekilde bir karar olmuş olacak."