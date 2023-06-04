Haberler Yaşam Haberleri Hacze gelen avukatı öldürmüştü: O itiraza Yargıtay’dan ret
Giriş Tarihi: 4.6.2023 15:11

Hacze gelen avukatı öldürmüştü: O itiraza Yargıtay’dan ret

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz için evine gelen avukat Ersin Arslan'ı (27) tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı'ya (52) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, sanık avukatlarının fazla olduğu ve indirim uygulanmadığı gerekçesiyle yaptıkları itiraz önce bölge mahkemesi, ardından Yargıtay tarafından reddedildi.

DHA
Hacze gelen avukatı öldürmüştü: O itiraza Yargıtay’dan ret

Yavuz Yazıcı'ya (52) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, sanık avukatlarının fazla olduğu ve indirim uygulanmadığı gerekçesiyle yaptıkları itiraz önce bölge mahkemesi, ardından Yargıtay tarafından reddedildi. Gebze'de 16 Mart 2021 günü Yavuz Yazıcı, evine hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Ersin Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yavuz Yazıcı ise tutuklandı. Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava karar duruşması Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada son savunması alınan Yavuz Yazıcı, öldürme kastıyla ateş etmediğini, pişman olduğunu söyledi. Sanık ve avukatların savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, Yavuz Yazıcı'nın 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.


AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ
2021 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilen Yavuz Yazıcı'nın avukatları, cezanın fazla verildiği ve indirim uygulanmadığı gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) itiraz etti. BAM 1. Ceza Dairesi Yavuz Yazıcı'ya verilen cezada herhangi bir hafifletici neden bulunmadığı yönünde karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, Arslan'ın kamu görevi yaparken öldürüldüğünü belirterek başvuruyu reddetti. Yargıtat kararının ardından Yazıcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanmış oldu.

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Hacze gelen avukatı öldürmüştü: O itiraza Yargıtay’dan ret
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