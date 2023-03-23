Haberler Yaşam Haberleri Hadımköy'de molozların altında kalan inşaat işçişi feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 23.3.2023 16:29 Son Güncelleme: 23.3.2023 16:51

Hadımköy'de molozların altında kalan inşaat işçişi feci şekilde can verdi

Hadımköy'de inşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Işık, aynı inşaatta çalışan arkadaşı R.Ö.'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü molozların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası paniğe kapılarak kaçan R.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hadımköy’de molozların altında kalan inşaat işçişi feci şekilde can verdi

Hadımköy'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü. R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Hadımköy'de molozların altında kalan inşaat işçişi feci şekilde can verdi
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