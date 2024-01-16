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Giriş Tarihi: 16.1.2024 15:12

Hadis alanındaki projelerin tanıtımı yapılacak

Hadis alanında araştırma yapanlar için önemli projelere ev sahipliği yapan İbn Haldun Üniversitesi, 19 Ocak Cuma günü Süleymaniye Camisi'nde icazet töreni düzenleyecek. Törene, Başkan Erdoğan da katılacak.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Hadis alanındaki projelerin tanıtımı yapılacak

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Sünen-i Tirmizi Tahkik ve Tevsik Projesi'nin tanıtımı ile hadis alanında en kapsamlı çalışmalardan "Tedribü'r-ravi" eserinin okutulmasına yönelik icazet töreni gerçekleştirecek.

YILLAR SÜREN ÇALIŞMA

İbn Haldun Üniversitesi, hadis alanında araştırma yapanlar için iki önemli projeye ev sahipliği yaptı. İlk proje, 2017'de başladı. Hadis alimlerinden Muhammed Avvama'nın tahkikini yaptığı 5 ciltlik eser, hadis alanındaki akademisyenler ve uzmanlardan oluşan 25 kişiye okutuldu. Yüz yüze gerçekleştirilen, pandemi döneminde ise online devam eden derslerin 7 yılın ardından sona ermesiyle eğitim programı tamamlandı. Diğer proje ise 2019'da çalışmalarına başlanan 'Sünen-i Tirmizi Tahkik ve Tevsik Projesi' oldu. Hadis kaynaklarının doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanmasına katkı sağlaması amacıyla yürütülen ve 48 ay içinde tamamlanan çalışmayla 12 ciltlik bir eser ortaya konuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

İHÜ, ilk proje olan "Tedribü'r-ravi" eğitim programını tamamlayan katılımcılar için 19 Ocak Cuma günü Süleymaniye Camisi'nde icazet töreni düzenleyecek. Ayrıca programda, "Sünen-i Tirmizi Tahkik ve Tevsik Projesi" ile İmam Kastallani'nin Hazreti Peygamber'in hayatını anlattığı ve tahkik edilerek 25 ciltlik bir kitap halinde sunulması planlanan "El-Mevahibü'l-ledünniyye Projesi"nin de tanıtımları yapılacak. Programa; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyaset, akademi, bürokrasi, iş, medya ve İslam dünyasından çok sayıda isim katılacak.

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Hadis alanındaki projelerin tanıtımı yapılacak
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