Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlık Göçeri Köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat B. (23) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan S.B. (60), T.D (6), H.A.D (10), A. B (22), N.B (31), A.D (7), A.D (14) ve M. D. (5) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Muhammed Denizhan (5), 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.