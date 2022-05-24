Haberler Yaşam Haberleri Hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 genç öldü
Giriş Tarihi: 24.5.2022 16:44

Hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 genç öldü

DHA
Hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, aynı yöne giden hafif ticari araca çarpan motosikletteki Yusuf Kanpolat (25) ile Fezali Pamuk (23) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dutluca Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kanpolat yönetiminde motosiklet, aynı yöne giden, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf Kanpolat yaşamını yitirdi, Fezali Pamuk ise yaralandı. Çağırılan ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pamuk da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kanpolat ve Pamuk'un cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin Maltepe şovmeni Nusret Güllü'yü arkadaşları anlattı! 'Alavere dalavere yapıyor'
Son dakika: Finlandiya ve İsveç'ten NATO itirafı
SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerin intikamı alınıyor! F-16'lar havalandı! Teröristler mağarada kıstırıldı...
Son dakika! İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu! MHP lideri Bahçeli: İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
Son dakika | Türkiye ve İsrail arasında 15 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu bugün Filistin, yarın İsrail'de
Başkan Erdoğan'dan 5. operasyon sinyali: Suriye'ye yeni harekat hangi bölgelere olacak? Abdullah Ağar açıkladı!
Abdülhamid’i eleştiren Meral Akşener acaba kime özeniyor?
SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Eski CHP'li Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki ismi açıkladı: Başka yolu yok...
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 genç öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA