Hafife almayın

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Giriş Tarihi: 20.2.2022

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EGE Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi doktorlarından Prof. Dr. Mehmet Uyar "Salgının uzaması ve bunun getirdiği problem ve bıkkınlıklar ile Omicron varyantının daha hafif geçtiği şeklindeki söylentiler, toplumda farklı bir davranış modeline yol açtı. Delta varyantına gösterilen hassasiyet Omicron'a gösterilmedi. Hasta profiline baktığımızda yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 95'inin bir sebeple aşılama programını tamamlamamış kişiler olduğunu görüyoruz. Özellikle 3 ay geçtikten sonra vücuttaki antikor oranlarında ciddi bir azalma oluyor. Sırası gelen herkesin Omicron'u hafife almadan aşılarını yaptırması gerekir. Şu anda sistemde çok aşırı bir sıkıntı bulunmuyor. Aşılar tam olarak uygulanamazsa sıkıntı başlar" diye konuştu.

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