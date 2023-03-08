İstanbul’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştıktan sonra tarlaya uçtu

Korkutan kaza saat 12.30 sıralarında Hadımköy - Dursunköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
41 VB 444 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken Engin Öztürk'ün kullandığı 34 FZR 524 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile hafriyat kamyonu ve otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Engin Öztürk yaralandı.
Öztürk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ile ilgili polis inceleme başlattı.