Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştıktan sonra tarlaya uçtu
Giriş Tarihi: 8.3.2023 17:12 Son Güncelleme: 8.3.2023 17:43

İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştıktan sonra tarlaya uçtu

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştıktan sonra kamyon ve otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu.Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştıktan sonra tarlaya uçtu

Korkutan kaza saat 12.30 sıralarında Hadımköy - Dursunköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

41 VB 444 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken Engin Öztürk'ün kullandığı 34 FZR 524 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hafriyat kamyonu ve otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Engin Öztürk yaralandı.

Öztürk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ile ilgili polis inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
Meral Akşener kendi açıklamasını yalanladı! Tuhaf savunma, sessizliğe büründüler...
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
Habertürk'ten tam gaz operasyon! Şimdi de TOGG'u hedef aldılar! Sosyal medyada tepki yağdı...
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
Meral Akşener AFAD'ı eleştireyim derken rezil oldu: Nereye bağlı bilmiyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştıktan sonra tarlaya uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA