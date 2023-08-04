Hafta sonu yüksek nem bunaltacak

Eyyam-ı bahur' olarak adlandırılan sıcak hava dalgası, tüm Türkiye'de etkisini temmuzun son haftası ile ağustosun ilk haftası arasında gösterdi. Nem yüzde 90'lara kadar yükseldiği için eyyam-ı bahur sıcakları çok yoğun hissedildi. SABAH'a konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, bugün itibarıyla Marmara Bölgesi'nde eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini kaybedeceğini belirterek, "Nem yüzde 90'lara kadar yükseldiği için eyyamı bahur sıcaklarında hissedilen sıcaklık 4-5 derece arttığından çok yoğun hissedildi. İstanbul'da hafta sonunda sıcaklık 32-34 dereceyi geçmeyecek. Bugün akşam saatinden itibaren İstanbul ve Marmara bölgesinde sıcaklık mevsim normallerine gerileyecek, ancak nemden kaynaklı hissedilen sıcaklık biraz yüksek olabilir. Salı gününden itibaren de Marmara'nın doğusu, Balıkesir ve Bursa'da sağanak yağış görülebilir. Ancak bu yağışlar lokal olacak. Çarşamba İç Ege, İç Anadolu'nun batı kesimleri, güney kesimleri ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinin zaman zaman yağış alma ihtimali var. Güneydoğu Anadolu'da eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi önümüzdeki cumaya kadar sürecek" ifadelerini kullandı.