Hakan Han Özcan Sincan’da havuz açılışına katıldı: Mansur Yavaş 4 buçuk yılda bir tane havuz yapamazken Sincan Belediyesi 3’üncü havuzu açtı

Sincan'a yaptığı hizmetlerle vatandaşın gönlüne giren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti belediyeciliğinin neler yapabileceğini ispatlamış durumda. Hizmette sınır tanımayan belediyecilik anlayışı ile vatandaşa hizmet eden Ercan, sıcak yaz aylarında tatile gidemeyen vatandaşları da unutmadı. Yazın kavurucu sıcaklarında genç yaşlı herkese hizmet veren havuzlara bir yenisi daha eklendi. Sincan Belediyesi tarafından yapılan Yenikent Yüzme Havuzu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve binlere Ankaralının katılımlarıyla hizmete açıldı. Havuz açılışına gelen vatandaşlar yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kendine ait soyunma odaları, duş imkanı ve sertifikalı eğitmenleri ile sıcak havalarda Sincan'da hizmet veren yüzme havuzları vatandaşın ilgi odağı oldu.
"SIFIR BORÇLA ÇOK SAYIDA YATIRIM YAPTI"
Sincan Belediyesinin borçlanmadan yatırım yaptığına dikkat çeken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bizler buradaki vatandaşlarımızın rahatı huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet etmek istersen, dert ettiyseniz bir şekilde çözer ve yaparsınız. İşte Sincan Belediyesi hem tasarruflu olup hem sıfır borçla çok sayıda yatırım yaptı. Hizmetlerinden dolayı Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 4 buçuk yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, elindeki bütçeyi doğru düzgün kullanamazken büyükşehir bütçesinin onda bir bütçesine sahip ilçe belediyelerimiz hizmette birbiri ile yarışıyor. Allah daim etsin. Allah daim etsin. Bugün 7 bakanlık bütçesine denk bütçesi olan ABB, Yavaş yönetimi tarafından Ankara'ya bir çivi çakamayacak hale getirildi. Sayın Yavaş'ın Ankara'da bir dikili taşı yok. 4 buçuk yılda Ankara'ya ABB tarafından bir ne bir havuz ne bir kreş ne de bir havuz yapılmadı. Ancak Sincan Belediyemiz üçüncü havuzunu açarak nasıl hizmet edilirmiş gösterdi. Sayın Yavaş gelsin hizmet nasıl yapılıyor Sincan Belediyesi'nden öğrensin. Bu hizmet aşkının büyükşehir belediyesine örnek olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜÇLÜ DESTEĞİ İLE DAHA ÇOK YARIMLAR VAR"
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, "Daha önce Çimşit ve Törekent'i hizmete almıştık şimdi de Yenikent'te havuzumuzu hizmete açıyoruz. Havuzun yanı sıra Yenikent'te kreş yapımını da tamamladık. Hanımlar ve güngörmüşler için lokal yapıyoruz. Millet Kıraathanesi de yapıyoruz. Yakında onu da açacağız. Yenikent'te çok büyük rekreasyon alanı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği ile daha çok yatırımlar var. En geç 2 yıl içinde Yenikent'i Kayaş'a bağlayan Başkentray'a ulaşacağız. Yenikent'in ulaşım sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz. Temelliyi Saray'a bağlayan yolumuz ise çok önemli bir yol; sadece Yenikent'i değil aynı zamanda Sincan, İstanbul yolu ve Eskişehir yolunu birbirine bağlayan ve bu hat üzerinde önemli 5 tane sanayi bölgesini de taşıyor. Tatlara kadar tamamlandı. Kalan kısım ve Ayaş yoluna yapılacak yonca kavşak da 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Yenikent'e okulundan sağlık ocağına ulaşımdan kültür hizmetlerine kadar her konuda çalıştığımızı bilmenizi isterim." şeklinde konuştu.
"VATANDAŞLAR ERCAN'A TEŞEKKÜR ETTİ, YAVAŞ'A TEPKİ GÖSTERDİLER"
7 bakanlıktan büyük bütçesi ile 4 buçuk yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesine rağmen AK Partili Sincan Belediyesi Sincanlı vatandaşlara hizmet durmadan devam ediyor. Sadece algı belediyeciliği ile Ankara'yı yöneten CHP'li Mansur Yavaş'a rağmen hizmet belediyeciliği anlayışını benimseyen Sincan Belediyesi, kazandırdığı eserlerle Yavaş'a belediyecilik nasıl yapıldığını gösteriyor. Sincan Belediyesi tarafından yapılan ve sıcak yaz aylarında tatile gitme imkanı bulamayan on binlerce Ankaralının hizmetine sunulan havuzlarda 7'den 70'e herkes eğlenceli zaman geçiren vatandaşlar yapılan eserler için Ercan'a teşekkür ederken Yavaş'a da tepki gösterdi.
"SİNCAN BELEDİYESİ'NİN YAPTIĞI YATIRIM ONDA BİRİNİ BÜYÜKŞEHİR YAPMADI"
Serdar Büyükçetin, "Başkanımız Murat Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bu havalarda bizi rahatlattı. Çok temiz, çok memnunuz böyle bir yer olduğu için. Zaten 4 buçuk yıldır belediyemizin yaptığı bütün çalışmalar ilçemizi ihya etti. Başkanımızı destekliyoruz bu hizmetleri için de teşekkür ediyoruz. Sincan Belediyesi'nin yaptığı yatırımların onda birini büyükşehir belediyesinden göremedik. Melih Gökçek'ten sonra büyükşehir belediyesi buraya bir çivi dahi çakmadı." şeklinde konuştu.
Serdar Büyükçetin'in oğlu Eymen Büyükçetin de, "Bu havuza Yenikent'ten geliyoruz. Havuzdan çok memnunum. Belediye başkanımız bize istediğimiz her olanağı sağlıyor. Bu havuzun aynısından Yenikent'e de istiyoruz. Burada bulunan hocalarımız bana yüzmeyi öğrettiler. 1 buçuk saat burada hem bize yüzmeyi öğretiyorlar hem de eğlenceli zaman geçirmemizi sağlıyorlar. Bize böyle bir yer yaptığı için belediye başkanına çok teşekkür ederim." dedi.
Aydın Ceylan ise, "Bize böyle bir olanak sağlanması çok güzel. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Sincan Belediye Başkanımız da sağ olsun her şeyiyle bizlere hizmet etmek için gayret gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Şu anda Sincan Belediyesi ile büyükşehir belediyesini kıyaslasam Sincan daha ağır basar. Çünkü büyükşehir belediyesinin bir hizmetini göremiyoruz. Bunca olanağa rağmen verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.
Abdullah Ceylan da, "Bu sıcak havalarda burada serinlemek çok güzel. Havuzdan çok memnunum. Böyle bir yer açıldığı için çok mutluyuz. Ben zaten yüzmeyi biliyordum ama burada kendimi geliştirme fırsatım oldu. Bura sayesinde yeni arkadaşlarım oldu. Belediye başkanıma çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Muhammet Taha Gür ise, "Havuzdan çok memnunum. Belediye başkanımıza burayı yaptığı için çok teşekkür ederim. İyi ki yaptı burayı. Hocalarımızla birlikte hem yüzmeyi öğreniyoruz hem de keyifli zaman geçiyoruz. Belediye başkanımız biz çocuklar için her şeyi yapıyor. Ben buranın dışında kongre merkezini çok beğenmiştim. Orası için de ayrıca teşekkür ederim. Kendisini çok seviyorum." diye konuştu.
Burak Yılmazer, "Ben Sincan Belediyesi'nin bütün faaliyetlerini ve bütün çalışmalarını yakından takip ediyorum ve beğeniyorum. Özellikle bu yüzme havuzunu çok bekledim. Benim çocuğum özel gereksinimli bir çocuk olduğu için büyükşehir belediyesinin bazı hizmetlerinden biz yararlanamıyorduk. Burada özel çocuklara baya bir yardımcı oluyorlar. Bize bu olanağı sağladıkları için ayrıca memnunuz. 4 buçuk yılı değerlendirecek olursam benim için bir ilçe belediyesi olmasına rağmen burası büyükşehir belediyesinden on boy öndedir. Büyükşehir belediyesi benim çocuğum için sürekli bahaneler uydurdu. Çok pasif davranıyor. Büyükşehir belediyesinden çok memnun değilim. Seçimden önce verdiği sözlerin hiçbiri yerine gelmedi." dedi.