Hakan Han Özcan Sincan’da havuz açılışına katıldı: Mansur Yavaş 4 buçuk yılda bir tane havuz yapamazken Sincan Belediyesi 3’üncü havuzu açtı

"VATANDAŞLAR ERCAN'A TEŞEKKÜR ETTİ, YAVAŞ'A TEPKİ GÖSTERDİLER"

7 bakanlıktan büyük bütçesi ile 4 buçuk yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesine rağmen AK Partili Sincan Belediyesi Sincanlı vatandaşlara hizmet durmadan devam ediyor. Sadece algı belediyeciliği ile Ankara'yı yöneten CHP'li Mansur Yavaş'a rağmen hizmet belediyeciliği anlayışını benimseyen Sincan Belediyesi, kazandırdığı eserlerle Yavaş'a belediyecilik nasıl yapıldığını gösteriyor. Sincan Belediyesi tarafından yapılan ve sıcak yaz aylarında tatile gitme imkanı bulamayan on binlerce Ankaralının hizmetine sunulan havuzlarda 7'den 70'e herkes eğlenceli zaman geçiren vatandaşlar yapılan eserler için Ercan'a teşekkür ederken Yavaş'a da tepki gösterdi.

"SİNCAN BELEDİYESİ'NİN YAPTIĞI YATIRIM ONDA BİRİNİ BÜYÜKŞEHİR YAPMADI"

Serdar Büyükçetin, "Başkanımız Murat Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bu havalarda bizi rahatlattı. Çok temiz, çok memnunuz böyle bir yer olduğu için. Zaten 4 buçuk yıldır belediyemizin yaptığı bütün çalışmalar ilçemizi ihya etti. Başkanımızı destekliyoruz bu hizmetleri için de teşekkür ediyoruz. Sincan Belediyesi'nin yaptığı yatırımların onda birini büyükşehir belediyesinden göremedik. Melih Gökçek'ten sonra büyükşehir belediyesi buraya bir çivi dahi çakmadı." şeklinde konuştu.

Serdar Büyükçetin'in oğlu Eymen Büyükçetin de, "Bu havuza Yenikent'ten geliyoruz. Havuzdan çok memnunum. Belediye başkanımız bize istediğimiz her olanağı sağlıyor. Bu havuzun aynısından Yenikent'e de istiyoruz. Burada bulunan hocalarımız bana yüzmeyi öğrettiler. 1 buçuk saat burada hem bize yüzmeyi öğretiyorlar hem de eğlenceli zaman geçirmemizi sağlıyorlar. Bize böyle bir yer yaptığı için belediye başkanına çok teşekkür ederim." dedi.

Aydın Ceylan ise, "Bize böyle bir olanak sağlanması çok güzel. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Sincan Belediye Başkanımız da sağ olsun her şeyiyle bizlere hizmet etmek için gayret gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Şu anda Sincan Belediyesi ile büyükşehir belediyesini kıyaslasam Sincan daha ağır basar. Çünkü büyükşehir belediyesinin bir hizmetini göremiyoruz. Bunca olanağa rağmen verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

Abdullah Ceylan da, "Bu sıcak havalarda burada serinlemek çok güzel. Havuzdan çok memnunum. Böyle bir yer açıldığı için çok mutluyuz. Ben zaten yüzmeyi biliyordum ama burada kendimi geliştirme fırsatım oldu. Bura sayesinde yeni arkadaşlarım oldu. Belediye başkanıma çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Muhammet Taha Gür ise, "Havuzdan çok memnunum. Belediye başkanımıza burayı yaptığı için çok teşekkür ederim. İyi ki yaptı burayı. Hocalarımızla birlikte hem yüzmeyi öğreniyoruz hem de keyifli zaman geçiyoruz. Belediye başkanımız biz çocuklar için her şeyi yapıyor. Ben buranın dışında kongre merkezini çok beğenmiştim. Orası için de ayrıca teşekkür ederim. Kendisini çok seviyorum." diye konuştu.

Burak Yılmazer, "Ben Sincan Belediyesi'nin bütün faaliyetlerini ve bütün çalışmalarını yakından takip ediyorum ve beğeniyorum. Özellikle bu yüzme havuzunu çok bekledim. Benim çocuğum özel gereksinimli bir çocuk olduğu için büyükşehir belediyesinin bazı hizmetlerinden biz yararlanamıyorduk. Burada özel çocuklara baya bir yardımcı oluyorlar. Bize bu olanağı sağladıkları için ayrıca memnunuz. 4 buçuk yılı değerlendirecek olursam benim için bir ilçe belediyesi olmasına rağmen burası büyükşehir belediyesinden on boy öndedir. Büyükşehir belediyesi benim çocuğum için sürekli bahaneler uydurdu. Çok pasif davranıyor. Büyükşehir belediyesinden çok memnun değilim. Seçimden önce verdiği sözlerin hiçbiri yerine gelmedi." dedi.