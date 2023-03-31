Haberler Yaşam Haberleri Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı
Giriş Tarihi: 1.4.2023

Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı
İstanbul Kadıköy'da hakim eşi Necmi Arslan ile kavga eden Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da oturdukları binanın 3. katından aşağı atladı. Necmi Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Hande Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdii. Olay dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim Necmi Arslan (54), eşi Hande Arslan (43) ve iki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir binanın 3. katında yaşıyordu. Çiftin çocukları kreşte olduğu sırada Hande Arslan ile Necmi Arslan arasında tartışma çıktı. Eşini önce bıçaklayan Hande Arslan daha sonra ise kızgın yağ dökerek yaktı. Eşini öldüren Hande Aslan kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan'ı Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, hakim Necmi Arslan'a eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için mesaj attı, fakat yanıt alamadı. Daireye çıkan polis ekipleri, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kadın da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin çalışmalarını tamamlamasının ardından Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından öldürüldü
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
SABAH'ın 'Twitter algoritması' haberleri yankı uyandırdı! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi: Utanç verici sorunlar keşfedilecek
Hamza Dağ'dan 'kurşun' provokasyonu yapan Akşener'e: Siyasi menfaat hevesi kursağınızda kaldı
SON DAKİKA | Elazığ'da dehşete düşüren olay! Aynı evde 6 kişi ölü bulundu
SON DAKİKA | İYİ Parti İl Başkanlığına yönelik 'silahlı saldırının' aslı ortaya çıktı: İşte o kurşunun sebebi
Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini özetlediği sözleri gündem oldu: Atatürk gelse partiden ihraç edecekler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
Son Dakika Haberi: İlk Togg'ların teslim tarihi belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA