Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı

İstanbul Kadıköy'da hakim eşi Necmi Arslan ile kavga eden Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Ardından da oturdukları binanın 3. katından aşağı atladı. Necmi Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Hande Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdii. Olay dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Anadolu Adliyesi'nde görevli Hakim Necmi Arslan (54), eşi Hande Arslan (43) ve iki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir binanın 3. katında yaşıyordu. Çiftin çocukları kreşte olduğu sırada Hande Arslan ile Necmi Arslan arasında tartışma çıktı. Eşini önce bıçaklayan Hande Arslan daha sonra ise kızgın yağ dökerek yaktı. Eşini öldüren Hande Aslan kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan'ı Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, hakim Necmi Arslan'a eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için mesaj attı, fakat yanıt alamadı. Daireye çıkan polis ekipleri, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kadın da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin çalışmalarını tamamlamasının ardından Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.