HAKİM - SAVCI kura sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonuçları isim listesi!

Hakim ve savcı kura sonuçları, bugünkü törenle beraber adayların gündemine geldi. Törenin ardından sonuçlarla ilgili araştırmalar hız kazandı ve Hakim ve savcı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bozdağ'ın da katılım sağladığı ve konuştuğu törenin ardından vatandaşlar sonuç sorgulama işleminin nereden yapılacağını merak ediyor. İşte Hakim ve Savcı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...