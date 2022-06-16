Haberler Yaşam Haberleri HAKİM - SAVCI kura sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonuçları isim listesi!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 13:58 Son Güncelleme: 16.6.2022 13:58

HAKİM - SAVCI kura sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonuçları isim listesi!

HAKİM - SAVCI kura sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonuçları isim listesi!

Bugün düzenlenen Hakim ve savcı kura sonuçları ile adayların gündemine geliyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından konuya dair detaylar duyurulmuştu. Kuranın 16 Haziran 2022 bugün saat 11.00 itibarıyla başladı. Bu noktada ise “Hakim ve savcı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Ankara’da gerçekleşen törende Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuşma yaptı. Peki, sonuçlar açıklandı mı? İşte 2022 Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

Hakim ve savcı kura sonuçları, bugünkü törenle beraber adayların gündemine geldi. Törenin ardından sonuçlarla ilgili araştırmalar hız kazandı ve Hakim ve savcı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bozdağ'ın da katılım sağladığı ve konuştuğu törenin ardından vatandaşlar sonuç sorgulama işleminin nereden yapılacağını merak ediyor. İşte Hakim ve Savcı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

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HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Konuyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi sitesinde yer alan son duyuru şöyle;

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve mesleğe kabullerine karar verilen Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kura töreni 16.06.2022 tarihinde saat 11.00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle/Ankara) gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.

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NOT : Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına kura günü cübbe dağıtımı yapılacağından saat 09:30'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu fuaye alanında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Kura törenine katılacak hâkim ve Cumhuriyet savcıları en fazla iki yakını ile programa katılabilecektir."

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HAKİM - SAVCI kura sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonuçları isim listesi!
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