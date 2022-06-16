HAKİM - SAVCI kura sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? HSK Hakim ve savcı kura sonuçları isim listesi!

Hakim ve savcı kura sonuçları, bugünkü törenle beraber adayların gündemine geldi. Törenin ardından sonuçlarla ilgili araştırmalar hız kazandı ve Hakim ve savcı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bozdağ'ın da katılım sağladığı ve konuştuğu törenin ardından vatandaşlar sonuç sorgulama işleminin nereden yapılacağını merak ediyor. İşte Hakim ve Savcı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Konuyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi sitesinde yer alan son duyuru şöyle;
"Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve mesleğe kabullerine karar verilen Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kura töreni 16.06.2022 tarihinde saat 11.00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle/Ankara) gerçekleştirilecektir.
İlgililere duyurulur.