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Giriş Tarihi: 2.4.2024 02:48

Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, arazide gizlenmiş halde 361 kilo 184 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

DHA
Hakkari’de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, arazide arama-tarama faaliyeti yaptı. Dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda arazide gizlenmiş 245 kilo 164 gram metamfetamin, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram Skunk olmak üzere 361 kilo 184 gram uyuşturucu madde ile 5 bin adet 20 mg methadone ve 6 bin adet 40 mg methadone uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucuyu yurda getirdiği belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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