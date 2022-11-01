Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

Tufanbeyli Belediyesi tarafından Doğanlı mahallesinde yapımı tamamlanan halı saha çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu. Belediye görevlileri eşliğinde kendileri için yapılan halı sahaya giren çocuklar, kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkararak halı sahaya ayakbastı. Belediye ekipleri aracılığı ile çocuklar başkan Ergü'ne videolu teşekkür ettiler.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını gören Başkan Remzi Ergü, duygulandı. Başkan Ergün, sosyal medya hesabından, "Hayırlı olsun canlarım benim. Güle güle kullanın. Doğanlı'nın temiz kalpli çocukları yeni sahaları kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girmişler. Zarafetinize kurban olurum ben sizin" ifadelerini paylaştı.

İki gün önce de Osmaniye'de de tarlada çalışan baba İsmail Açıkgözlü ile oğlu Halil, evde ayağı burkulan diğer oğlu Müslüm'ü tedavi için Devlet Hastanesine götürmüş, ayakkabıları çamurlu olduğu için "Hastane kirlenmesin" diyerek ayakkabılarını Acil servisin girişine bırakmışlardı.