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Giriş Tarihi: 1.11.2022 13:59 Son Güncelleme: 1.11.2022 14:29

Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete giren halı sahaya çocuklar “Saha kirlenmesin” diye ayakkabılarını çıkartarak girdi. Çocukların bu davranışı sosyal medyada gören Belediye Başkanı Remzi Ergü, “Hayırlı olsun canlarım benim. Zarafetinize kurban olurum” paylaşımında bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

Tufanbeyli Belediyesi tarafından Doğanlı mahallesinde yapımı tamamlanan halı saha çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu. Belediye görevlileri eşliğinde kendileri için yapılan halı sahaya giren çocuklar, kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkararak halı sahaya ayakbastı. Belediye ekipleri aracılığı ile çocuklar başkan Ergü'ne videolu teşekkür ettiler.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını gören Başkan Remzi Ergü, duygulandı. Başkan Ergün, sosyal medya hesabından, "Hayırlı olsun canlarım benim. Güle güle kullanın. Doğanlı'nın temiz kalpli çocukları yeni sahaları kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girmişler. Zarafetinize kurban olurum ben sizin" ifadelerini paylaştı.

İki gün önce de Osmaniye'de de tarlada çalışan baba İsmail Açıkgözlü ile oğlu Halil, evde ayağı burkulan diğer oğlu Müslüm'ü tedavi için Devlet Hastanesine götürmüş, ayakkabıları çamurlu olduğu için "Hastane kirlenmesin" diyerek ayakkabılarını Acil servisin girişine bırakmışlardı.

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Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar
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