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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Halı sahadaki ölüm kamerada

İHA
Halı sahadaki ölüm kamerada
Serdivan'da yaşayan 29 yaşındaki İlhan İltaş, arkadaşlarıyla Adapazarı'nda bulunan bir halı sahada top oynarken fenalaşarak yere yığıldı. İltaş'ı gören arkadaşları yardımına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İltaş'ın cenazesi, memleketi Bitlis'e gönderildi. İltaş'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve arkadaşlarının yardım etme çabası halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İltaş'ın kalp krizi geçirerek yere yığılması, arkadaşlarının yardım etme çabası ve maçı izleyen vatandaşların sahaya girerek dışarı çıkartılması yer alıyor.

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Halı sahadaki ölüm kamerada
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