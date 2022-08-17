Haliç Köprüsü’nde kavga: Şoföre silah çekti!





Olayın ardından yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı "Yıldırım Ekipler" diye bilinen polisler, kaçan sürücü Mert Güven'i Kağıthane Çağlayan mevkisinde kısa sürede yakaladı. Şahsı etkisiz hale getiren polis, ruhsatlı tabancasına da el koydu. Güven'in de şikayetçi olması üzerine şoför Akbulut da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan iki sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.