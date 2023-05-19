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Giriş Tarihi: 19.5.2023 08:56

Haliç Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı

Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce aynı yönde seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı. Ardından bariyerlere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

DHA
Haliç Köprüsü’nde kaza: Alev alev yandı

Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikameti Haliç Köprüsü'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda kontrolsüz bir şekilde ilerleyen 34 DES 876 plakalı Kadir Uygur hakimiyetindeki otomobil, önce aynı yönde seyir halinde olan 34 DGB 479 plakalı İbrahim Türk kontrolündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından da bariyerlere çarparak alev aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Kadir Uygur'a ilk müdahale kaza yerine gelen ambulansta yapıldı. Yapılan alkol testinde 1.52 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Kadir Uygur, hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören başka bir otomobilin sürücü Tahsin Kaya, "Haliç Edirne yönünde gidiyorum. Bu siyah araçtaki arkadaş, sağa sola yalpalayarak gidiyor. Bariyerlere vurdu vuracak önümde. Dörtlüleri yaktım frenledim, arkadaki araçları durdurdum. Daha fazla araç kazaya karışmasın diye çünkü vurdu vuracak. Beyaz araca vurdu daha sonra çelik halatlara vurdu. O şekilde kazaya sebebiyet verdi." dedi.

Kaza da alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken Haliç Köprüsü Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sebebiyle oluşan trafikten kaçmak için bazı sürücüler ters yönde ilerledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından büyük bir kısmı yanan otomobil kaldırılarak köprü tekrardan araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haliç Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
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